فئة جديدة وأسعار خاصة في عرض WWE بجدة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن طرح فئة جديدة لتذاكر عرض WWE Super ShowDown الذي سيُقام في جدة، مساء يوم غد الجمعة.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، العرض المرتقب WWE Super ShowDown الذي سيشهد مشاركة العديد من الأسماء البارزة في عالم المصارعة الحرة.

وكشفت الهيئة العامة للرياضة عن بدء بيع فئة جديدة خاصة بالأفراد والشباب في الأرضية القريبة من الحلبة، نظرًا لزيادة الطلبات من فئة الأفراد، كما أعلن عن طرح تذاكر بأسعار خاصة في المدرجات المواجهة للحلبة.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد طرحت قبل عدة أيام تذاكر العرض المرتقب WWE Super ShowDown عبر منصة شارك، ولازالت عملية البيع مستمرة حتى الآن.

وجاءت أسعار تذاكر عرض WWE Super ShowDown كالتالي؛ 25 ريالًا أفراد وعائلات “رؤية محدودة”، 75 ريالًا عائلات فئة ذهبية، 400 ريال فضية VIP، وهو نفس سعر الذهبية VIP.

وبلغ سعر تذكرة العائلات والأفراد المقاعد العليا إلى 75 ريالًا، فيما جاءت أسعار العائلات والأفراد في المقاعد المتوسطة والسفلية، كالتالي؛ 25 ريالًا “رؤية محدودة”، و50 ريالًا “عادي”.

ووصل سعر التذكرة الأرضية للعائلات في عرض WWE Super ShowDown إلى 750 ريال، وألف ريال لأرضية الملعب VIP، و2000 ريال للبلاتينية في أرضية ملعب الجوهرة.