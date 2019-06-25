فاتورة الكهرباء تلهب حر الصيف .. أرقام فلكية

المواطن - الرياض

أبدى الكثير من المواطنين استياءهم من ارتفاع فواتير الكهرباء، مطالبين بقراءة العدادات لمعرفة الخلل وإصلاحه فوراً.

كما طالب المواطنون بإيجاد حل لهذه المشكلة التي تتكرر كل شهر تقريباً، مع بداية إصدار فواتير الكهرباء.

وطالب المواطنون بتعديل بعض الأنظمة في الشركة كالقراءة الحالية من قِبل الشركة ومعرفة أسباب ارتفاع الفواتير لأرقام فلكية يعجز البعض عن سدادها.

وتفاعل أنور قاضي مع وسم فاتورة الكهرباء بقوله: “شركة الكهرباء.. فاتورة الكهرباء مرتفعة رغم أن ذا الشهر نفس الشهرين اللي فات استهلاكي واقل بعد ايش السبب فاتورة الشهر ذا خاصة مرتفع ؟”.

وقال فواز المالحي “ايش هذا فاتورة الكهرباء مخيفة”.

وتفاعلت أم محمد الحربي مع الوسم بقولها “أنا من أكثر الناس المتضررين راتب التقاعد ١٩٠٠ وجتني فاتورة الكهرباء الشهر هذا 1560 ثلاث أضعاف الشهر الماضي”.

وعلق آخر بقوله فاتورة الكهرباء هي وحدها كافية لاستنزاف الراتب!

وعلق فياض المذّن عبر الوسم بقوله: “يجب أن تعاد دراستها وتنظيمها، الوضع لا يطاق فعلاً، وليس للناس ذنب في كون البيئة حارة والمساكن قديمة وبدون عزل والأجهزة غير موفرة.

صعب على الموظف صاحب الدخل الجيد تغيير بيته ومكيفاته فما بالك بالفقير والمتقاعد وصاحب الدخل المحدود”.

وتفاعلت نواف مع الوسم بقولها “صدرت فاتورة الكهرباء ١٢٠٠ ريال والمشكلة احنا ثلاث اللي بالبيت ومكيفات اثنين تشتغل، وأكثر من مرة تقطع الكهربا في الحي، يعني سوء خدمة وبجاحة، حسبي الله ونعم الوكيل”.