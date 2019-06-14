فاروق الفيشاوي يكسب 3.8 مليون جنيه والنيابة تستدعيه للتحقيق

المواطن - متابعة

أصدرت النيابة العامة في مصر أمر ضبط وإحضار للفنان فاروق الفيشاوي للتحقيق معه في تهمة التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليه.

وكشفت تحقيقات نيابة التهرب من الضرائب، قيام فاروق الفيشاوي بالمشاركة في مسلسلات “أولاد الحلال، و”عفريت القرش”، و”قاتل بلا أجر”، و”حياة شمس الأنصاري” إضافة إلى دعاية لإحدى شركات الاتصالات، وكانت حصيلة تلك الأعمال بلغت ثلاثة ملايين و880 ألف جنيه.

وقدّرت الضرائب على فاروق الفيشاوي بمبلغ 380 ألف جنيه لكنه لم يُسدد سوى نصف المبلغ فقط. واستدعت النيابة الفيشاوي أكثر من مرة، ولم يمتثل للحضور إلى مقر نيابة التهرب من الضرائب، مما اضطرها لإصدار قرارها بجلبه.

والمعروف أن فاروق الفيشاوي هو ممثل مصري من مواليد 5 فبراير 1952، بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية، دلتا مصر، لأسرة غنية جدًا مكونة من أبوين و5 أشقاء كان فاروق أصغرهم، توفي والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره فتولى رعايته وتربيته شقيقه الأكبر رشاد.

حصل على بكالوريوس في الطب العام وقبلها على ليسانس الآداب في جامعه عين شمس وكان الظهور الكبير له في فيلم المشبوه مع عادل إمام.

كان فاروق الفيشاوي متزوجاً من الفنانة المصرية سمية الألفي وأنجبا أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي.

في يوم 3 أكتوبر 2018 أعلن الفنان فاروق الفيشاوي، بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، عن إصابته بمرض السرطان، الأمر الذي أصاب الحضور بالصدمة.

وقال الفيشاوي في كلمته إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحًا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.