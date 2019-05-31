فالنسيا يخطط لضم حارس برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي فالنسيا الإسباني، في التعاقد مع الحارس الهولندي ياسبر سيليسين، حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد موقع Superdeporte أن نادي فالنسيا يبحث عن التعاقد مع حارس مرمى، حيث أصبح يفكر الآن في التعاقد مع سيليسين، وذلك في حال تم الاستغناء عن الحارس البرازيلي نيتو.

ويعاني سيليسين في الفترة الأخيرة من عدم المشاركة بصورة منتظمة مع نادي برشلونة، حيث شارك الحارس الألماني مارك تير شتيجن بصورة أساسية مع البارشا.

وكان نادي برشلونة ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي بعد الخسارة من ليفربول الإنجليزي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع المباراتين.

وانضم الحارس ياسبر سيليسين إلى صفوف نادي برشلونة في عام 2016 قادمًا من نادي أياكس أمستردام الهولندي.