فتح باب الترشح في ناديي النصر والفيحاء

المواطن - مروة نبيل

بدأ، اليوم الأحد، البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة ناديَي النصر والفيحاء لمدة الأربع أعوام المقبلة.

وقرّر رئيس نادي النصر سعود السويلم عدم الترشح لرئاسة مجلس الإدارة، ولم يتقدّم أي مترشح خلال الفترة الماضية؛ والتي انتهت، يوم الثلاثاء الماضي.

ويرغب رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء سعود الشلهوب الرحيل عن منصبه بعد نهاية فترته الرئاسية، والتي ستنتهي شهر أغسطس القادم.

ويُفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة في ناديَي النصر والفيحاء من اليوم وحتى يوم الثلاثاء، وسيتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، ابتداءً من 19 من شهر يونيو ولمدة يومين.

ومن المُقرر أن يتم استقبال الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، يوم 21 من الشهر ذاته، ويتم النظر في الطعون المقدمة لمدة يومين تبدأ يوم 22، فيما تعلن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يوم 24.

وتمّ تحديد يوم 25 من شهر يونيو موعدًا للاقتراع وعقد الجمعية العمومية، وفي اليوم التالي، يستقبل الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، وسيكون النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية على مدى يومين ابتداءً من يوم 27.