فجر السعيد لـ ناصر الدويلة: كيف تحرض الحوثي على أخيك السعودي؟

المواطن - الرياض

ردّت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على دعوة النائب الكويتي الإخواني ناصر الدويلة والتي طالب فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية بقصف مسرح المفتاحة في أبها.

وعبّرت فجر السعيد عن رفضها ورفض كل كويتي للتحريض على المملكة وقالت:

ناصر الله يهداك لما كتبت التغريدة ألم تفكر فيها.. تغريدتك هذه تعتبر للأسف دعوه للحوثي لضرب أهلنا وجماعتنا في أبها؟!! هذي دعوة ممهورة بإحداثيات المنطقة وبإعلان مزور لحفلة غير حقيقية لمزيد من استثارة العدو لتبرير إجرامه.

وتابعت: وحتى لو حقيقية، كيف تحرض الحوثي على أخيك السعودي.

وكان ناصر الدويلة نشر صورة للفنانة شاكيرا زاعمًا أن مسرح المفتاحة في أبها سوف يستضيفها في حفل فني وأرفق بالتغريدة صورة خادشة وإحداثيات لمسرح المفتاحة داعيًا الميليشيا الإرهابية إلى توجيه ضربة للمسرح.

وتسبّبت تغريدة ناصر الدويلة في حالة من الغضب داخل الأوساط الكويتية والسعودية وسط مطالبات بمحاسبته وملاحقته قضائيا في المملكة وفي الكويت.

من جهة أخرى أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن استدعائها من النيابة الكويتية للتحقيق معها في دعوى قضائية رفعتها ضدها المطربة اليمني بلقيس فتحي.

وأعلنت فجر السعيد عن ذلك خلال حلقتها الجديدة ببرنامجها هنا الكويت، والتي عُرضت قبل ساعات، دون الكشف عن أي تفاصيل محل الدعوى، إلا أنها عادت وسخرت من جنسية بلقيس مجددًا خلال الحلقة.

وقالت فجر السعيد : المطربة اللي صارت حسب كلامها إماراتية بلقيس رافعة علي قضية في بلدي الكويت.

والمعروف أن فجر السعيد لها موقف رافض لجماعة الإخوان المسلمين في مصر والدول العربية وتحتفظ بعلاقات جيدة مع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.