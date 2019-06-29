فحوصات طبية للاعبي الهلال

المواطن - مروة نبيل

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم السبت، الفحوصات الطبية الاعتيادية، استعدادًا لانطلاق في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء إجراء لاعبي الزعيم للفحوصات الطبية، مؤكدًا أنها ستسمر حتى، بعد غد الاثنين، قبل المغادرة إلى النمسا، فجر يوم الثلاثاء المقبل.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى التدريبات الجماعية، مساء يوم أمس الجمعة، بعد انتهاء الإجازة الموسمية التي حصل عليها اللاعبون.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات الموسم الماضي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 69 نقطة، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وستكون أولى مواجهات الهلال في الموسم الرياضي الجديد أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في البطولة الآسيوية، في شهر أغسطس المقبل.