فرجت تشمل العسكريين الموقوفين وهذه خطوات الاستفادة من الخدمة

المواطن - الرياض

جاء تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ 10 ملايين ريال، وتبرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 5 ملايين ريال، وتبرع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بمبلغ مليوني ريال لخدمة فرجت في مرحلتها الثانية، ليدخل السرور والأمل في نفوس الآلاف من الموقوفين المتعسرين ماليًا.

وقدم مواطنون ومقيمون الشكر إلى القيادة بعد إعلان أن خدمة فرجت أصبح تشمل أيضًا الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة، مؤكدين أنه قرار يسعد الجميع وعمل عظيم يستحق القائمين عليه الشكر والاحترام.

وتواصل خدمة فرجت عبر منصة أبشر تلقي طلبات السداد عن السجناء المعسرين، وذلك من خلال التبرعات المباشرة لسداد ديونهم.

وتأتي مبادرة فرجت ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن مبادرة فرجت التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم.

خطوات الاستفادة من خدمة فرجت :

يجب الدخول على منصة أبشر عبر الرابط التالي ( هنا

إدخال اسم المستخدم والرقم السري المسجلين على منصة أبشر.

الدخول إلى قائمة خدماتي.

اختيار خدمة أبشر.

اختيار المتعثر الذي ترغب في أداء الدين عنه من خلال المنطقة ولجنة والحالة الاجتماعية.

القيام بالسداد الإلكتروني عن المتعثر المدين بالاعتماد على رقم فاتورة السداد الخاص بكل سجين.

لا يشترط دفع مبلغ معين من المديونية ويمكن دفع من ريال حتى 100 ألف ريال.

يتم عرض المبلغ المطلوب سداده من كل مدين، ويتم خصم ما يسدده الأفراد عنه في خدمة فرجت عبر منصة أبشر.

في حالة السداد للمبلغ الكامل يتم الإفراج عن السجين.