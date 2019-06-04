فرحة العيد تجمع العوائل في متحف صقر الجزيرة للطيران

المواطن - واس

انطلقت احتفالات أمانة منطقة الرياض بعيد الفطر المبارك للعام 1440هـ اليوم باستقبال العوائل في المواقع التي خصصتها الأمانة بباقة من الفعاليات الترفيهية والمفيدة التي هدفت إلى التشويق وإدخال البهجة على القلوب وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن وقياداته الرشيدة والتأكيد على ما تنعم به المملكة في هذا العهد الزاهر من أمن ورخاء واستقرار.



واستقبلت الشخصيات الكرتونية في متحف “صقر الجزيرة للطيران” الأطفال برفقة أسرهم عند المدخل ضمن روزمانة الاحتفالات بتوزيع حلوى العيد ليتجولوا بعدها بين أرجاءه المتنوعة والتي تحكي عن قصة الطيران وعالم الفضاء والتطور التاريخي للقوات الجوية الملكية السعودية منذ نشأتها، ليكملوا جولتهم بالاستماع لشروح من المنظمين عن أقسامه الثلاثة (تاريخ الملك عبدالعزيز، الطائرات النفاثة، طائرات التدريب )، ثم معرض لطائرة الملك سعود والملك فيصل – رحمهما الله – ، ويختتموا جولتهم بمشاهدة مسرح تشبيهي لمدة 20 دقيقة عن القوات الجوية بتقنية 5D بعدها تتوجه الأسر إلى الساحة الخارجية للمتحف بإشراف 50 متطوعا ومتطوعة للاستمتاع بمشاهدة فيلم (الحلم) من داخل طائرة سي 130 والعديد من الفقرات المسرحية والعروض الفلكلورية عن المملكة وبعض الدول الشقيقة كجمهورية مصر العربية، واستعراض فرقة الموسيقى العسكرية والمسابقات الحركية والثقافية التي تقدم فيها الجوائز التي غلفت أجواء المتحف بفرحة العيد.



كما أطلقت إدارة المتحف جوازًا خاصًا يستطيع الزائر التسجيل عبر الرابط (هنا) ليحصل عليه وفرصة الحصول على هدية تذكارية من إدارة المتحف.

يشار إلى أن هذه الفعالية تأتي من ضمن المبادرات التي تقدمها القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في المناسبات والاحتفالات الوطنية، وتستمر طوال أيام العيد من الساعة 4:30م وحتى 10:45 م.