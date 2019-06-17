فرنسا تخطط لإلغاء إعفاءات ضريبية بمليار يورو للشركات

فرنسا تخطط لإلغاء إعفاءات ضريبية بمليار يورو للشركات

2019/06/17
الساعة 11:22 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قال وزير الميزانية الفرنسي جيرالد دارمانين يوم أمس الأحد: إن بلاده تخطط لإلغاء إعفاءات ضريبية للشركات بمليار يورو (1.1 مليار دولار) من أجل المساعدة على تمويل تعهد بخفض ضريبة الدخل الشخصي خمسة مليارات يورو.

وأكد دارمانين في مقابلة مع مراسلي تلفزيون إل سي آي وإذاعة آر تي إل وصحيفة لوفيجارو، أن الحكومة ستمول الأربعة مليارات يورو الباقية عبر خفض الإنفاق.

وأضاف أن 95% من دافعي الضرائب سيشهدون خفضًا في ضرائب الدخل التي يسددونها بدءا من يناير كانون الثاني.

وفي مواجهة مظاهرات مناوئة للحكومة استمرت لأشهر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أواخر إبريل: إنه سيخفض ضريبة الدخل خمسة مليارات يورو أخرى.

ويأتي الخفض المزمع عقب حزمة تنازلات للمحتجين بعشرة مليارات يورو في ديسمبر كانون الأول بهدف تعزيز دخل الفئات الأشد فقرًا من بين العمال والمتقاعدين.



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