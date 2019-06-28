فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق

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قالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية: إن البلاد سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق، اليوم الجمعة، في ظل موجة شديدة الحرارة تجتاح غالبية أنحاء جنوب ووسط أوروبا.

ووصلت الحرارة إلى 44.3 درجة مئوية في منطقة كاربنترا بإقليم فوكلوز جنوب البلاد، وفق ما نقلت “رويترز”.

وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة من قبل 44.1 مئوية، وذلك خلال موجة حارة أسفرت عن وفيات في عام 2003.

ويطلق الأوروبيون على موجة الحر هذه اسم “فقاعة الصحراء”؛ نظرًا لقدومها من الصحراء الكبرى في قارة إفريقيا، وفقًا للكثيرين منهم.

وسجلت أعلى درجة حرارة بفرنسا في 21 يوليو 2003، ووصلت وقتها إلى 44 درجة مئوية، وقد خلفت موجة الحر في ذلك العام أكثر من 70 ألف حالة وفاة في عموم القارة الأوروبية.

وفي السياق نفسه، تشهد ألمانيا أقسى موجة حر منذ 70 عامًا، وذلك مع بلوغ درجة الحرارة نحو 39 مئوية، الأربعاء، وفق وسائل إعلام ألمانية.