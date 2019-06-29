فعاليات هيئة الرياضة تجذب زوار موسم جدة

المواطن - واس

شهدت فعاليات الهيئة العامة للرياضة في موسم جدة إقبالًا كبيرًا من الزوار ومشاركة واسعة في الفعاليات المتنوعة التي انطلقت مع بدء موسم جدة، تماشيًا مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة.

كما نظمت الهيئة فعالية (ببجي) لمدة خمسة أيام في مدينة الملك عبد الله الرياضية، وحظيت بإقبال كبير من محبي الألعاب الإلكترونية رافقها عدد من الفعاليات المصاحبة لكل أفراد العائلة.

وعلى شاطئ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، اختتمت بطولة (ركوب الأمواج) بمشاركة 70 محترفًا دوليًّا، وشهدت البطولة حضورًا كبيرًا من محبي هذه الرياضة وتفاعلًا مع المشاركين.

وتتواصل في أرض الفعاليات في أبحر، فعالية كرة الطائرة الشاطئية التي ستستمر حتى 18 يوليو المقبل، كما تتواصل في الواجهة البحرية المشاركات اليومية لفعالية كرة السلة 3*3 التي شهدت الخميس الماضي تحديًا يجمع المشاركين بالكراسي المتحركة.

وتستمر بقية الفعاليات خلال الشهر المقبل ضمن موسم جدة، حيث تقام البطولة الدولية للصيد في 10 يوليو في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ويشارك فيها 40 صيادًا دوليًّا و 140 صيادًا محليًّا، وسوف تكون هذه البطولة على أفضل المعايير العالمية تنظيمًا، وسيتم التعاون مع خيرة الحكام والمراقبين الدوليين في عالم الصيد الرياضي، وستكون على عدة فئات، إضافة إلى بعض الفعاليات المصاحبة المخصصة للعائلات والأطفال.

كما ستقام بطولة القفز المظلي في 17 يوليو المقبل، في منطقة أبحر وهي بطولة حية يملؤها التشويق والحماس، وتجذب أمهر المظليين العالميين، وتقدم لجمهور جدة في جو مليء بالإثارة والتحدي.

وتختتم المشاركات في بطولة الغوص الحر في 17 يوليو في منطقة أبحر بمنتجع فال، ويشارك فيها 100 مشارك من المملكة والخليج ومن مناطق الشرق الأوسط، إضافة إلى 30 مشاركًا دوليًّا، حقق معظمهم أرقامًا عالمية.