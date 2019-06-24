فنجان قهوة ينقذ مواطنًا من الهجوم الإرهابي على مطار أبها

المواطن - حسن عسيري - أبها

روى المهندس علي طيران، تفاصيل نجاته مساء أمس في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي ونفذته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال طيران خلال تصريحاته إلى “المواطن“: إنه كان في مطار أبها في تمام الساعة 8.30 مساء لاستقبال زوجته القادمة من الرياض، حيث ذهب للجلوس في الاستراحة الخارجية للمطار لتناول القهوة، وطلب قهوته بالفعل وذهب ليجلس على أحد المقاعد إلا أنه فوجئ بجلوس المقيم السوري الذي استشهد في المقعد الذي كان يريد الجلوس عليه، ليختار مكان آخر في طاولة مقابلة للسوري.

وتابع: بعد ذلك وفي تمام الساعة التاسعة وعشر دقائق وقع الانفجار فوق المقعد الذي كنت أنوي الجلوس عليه ليصاب المقيم السوري الذي توفي بعدها، كما أصيبت مجموعة إصابات متفرقة في الجسد، وسط هلع وخوف ساد المكان.

وأكد أنه لم يصب في الحادث إلا بجرح بسيط في الساق، سائلًا الله عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.