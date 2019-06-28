فنزويلا ضد الأرجنتين .. تغييرات متوقعة في تشكيلة التانغو

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة فنزويلا ضد الأرجنتين التي ستُقام، مساء اليوم الجمعة، على إستاد “ماركانا” في ريو دي جانيرو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا 2019”.

فنزويلا ضد الأرجنتين:

وأكدت شبكة tyc sports، أن المدير الفني ليونيل سكالوني قرر إجراء العديد من التغييرات على تشكيلة التانغو في مباراة فنزويلا ضد الأرجنتين اليوم، حيث من المتوقع أن يُغير بعض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة قطر بدور المجموعات.

وأوضحت الشبكة الأرجنتينية، أن هناك خلافًا حول اللاعب الذي سيُشارك في مركز الظهير الأيمن خلال مباراة فنزويلا ضد الأرجنتين اليوم، حيث لا زال سكالوني حائرًا بين خوان فويث ورينزو سارافيا، في ظل شعور الأخير بإصابة.

وأضافت شبكة tyc sports، أن سكالوني سيدفع بلاعب الوسط ماركوس أكونيا على حساب جيوفاني لو سيليسو، فيما سيلعب جيرمان بيزيلا بجوار نيكولاس أوتاميندي في مركز قلب الدفاع.

وسيكون تشكيل التانغو المتوقع في مباراة فنزويلا ضد الأرجنتين اليوم، كالتالي؛ أرماني، سارافيا (فويث)، بيزيلا، أوتاميندي، تاجليافيكو، دي بول، باريديس، أكونيا، ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز وسيرجيو أجويرو.

وسيواجه الفائز من مباراة فنزويلا ضد الأرجنتين اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، بعدما فاز على باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين المنتخبين.