فهد العتيبي مُعلقًا لـ مباريات كأس أمم إفريقيا 2019

المواطن - محمد سمعه

أعلن المعلق فهد العتيبي انضمامه لقناة TIME SPORTS المصرية، وذلك للتعليق على مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تنطلق غدًا بمباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

وكتب فهد العتيبي تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: يُسعدني التواجد في العرس الإفريقي على أرض مصر، والتعليق على كأس أمم إفريقيا مصر 2019 بجانب نُخبة من المعلقين على قناة Time Sports.

من جانبها أوضحت اللجنة الطبية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر في 21 يونيو أن المباريات ستتوقف مرتين بسبب درجة الحرارة المرتفعة.

وأصدرت اللجنة اليوم بيانًا وزعه الاتحاد المصري للعبة، حول ارتفاع درجات الحرارة خصوصًا وأن النسخة الحالية هي الأولى التي تقام في فصل الصيف.

وبيّنت اللجنة أن البطولة ستشهد “توقف كل المباريات مرتين لمدة 3 دقائق في كل منها للحفاظ على سلامة اللاعبين”، مشيرة إلى أن كل المباريات ستتوقف مرتين بواقع فترة راحة في كل شوط، تكون الأولى في الدقيقة 30 والثانية في الدقيقة 75.

وجاءت نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا 2019 كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر، الكونغو الديمقراطية، زيمبابوي، أوغندا.

المجموعة الثانية: نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي.

المجموعة الثالثة: السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا.

المجموعة الرابعة: المغرب، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، نامبيا.

المجموعة الخامسة: تونس، مالي، موريتانيا، أنجولا.

المجموعة السادسة: الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو.