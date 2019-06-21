فهد المدلج رئيسًا لـ الفيصلي بالتزكية

المواطن - محمد سمعه

فاز فهد المدلج برئاسة نادي الفيصلي بالتزكية ولمدة أربع سنوات، وذلك بعد عقد الجمعية العمومية بالنادي مساء اليوم لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد لـ الفيصلي.

وذكر الحساب الرسمي لـ الفيصلي عبر تويتر أن فهد المدلج فاز برئاسة الفيصلي بالتزكية؛ لعدم وجود أي مرشح أمامه.

ونال عضوية مجلس إدارة الفيصلي كل من “عبدالله الضاوي، مدلج اللعبون، وائل المدلج، ضاوي الضاوي، بندر العتيبي، مساعد بن إبراهيم المويس، عبدالكريم أبانمي”.

ويذكر أن أنمار الحائلي كان فاز برئاسة نادي الاتحاد بالتزكية؛ لعدم وجود منافس أمامه في الانتخابات، كما فاز أحمد الصائغ برئاسة النادي الأهلي أيضًا بالتزكية.

ونجح فهد بن نافل في الفوز برئاسة نادي الهلال بعد منافسة شرسة مع موسى الموسى.

ويتبقى فقط في الوقت الحالي معرفة الرئيس القادم لـ نادي النصر بعد اعتذار سعود آل سويلم عن الترشح لرئاسة العالمي في تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر.