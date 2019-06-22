فهد المطوع يفوز برئاسة الرائد لـ 4 سنوات

المواطن - محمد سمعه

فاز فهد المطوع برئاسة نادي الرائد لمدة أربع سنوات، وذلك بعد فوزه في انتخابات النادي التي جرت في الفترة الأخيرة.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي الرائد عبر تويتر أن فهد المطوع أصبح رئيسًا للنادي بعد التفوق على يوسف التويجري في انتخابات النادي، حيث حصل المطوع على أكثر من 3000 صوت، بينما نال التويجري 308 أصوات.

قرر المرشح على رئاسة نادي الرائد منصور العشاب الانسحاب رسميًّا من سباق الانتخابات، قبل ساعات من الاقتراع الذي أُقيم اليوم في مقر الرائد.

وضمت قائمة منصور العشاب المرشح على رئاسة نادي الرائد خلال الأربع أعوام المقبلة كلًّا من، عبدالله السبيعي نائبًا للرئيس، وفي العضوية؛ عبدالله المشيطي، صالح العشاب وأمين الدبيخي.

ووجه العشاب رسالة إلى جماهير نادي الرائد، وقال: “كما تعلمون تقدمت كمرشح لرئاسة نادي الرائد محب لهذا الكيان ورغبة في خدمته إلى جانب كافة الزملاء في مجلس الإدارة، وبدوري أقدم جزيل الشكر لمن دعمني وشجعني من رجالات الرائد الذين اتصلوا بي متضامنين داعمين لهذه الرغبة”.

وتابع قائلًا: “وإيمانًا بأهمية تاريخ نادي الرائد، وتأكيدًا على تجسيد صورة التلاحم الرائدي، ونزولًا عند مصلحة مستقبل الكيان، نعلن انسحاب إدارتنا من سباق الترشح لرئاسة النادي، تكريسًا للغة اللحمة الرائدية مشفوعة بالمساندة المفتوحة والدعم الدائم لكل ما يحقق مصلحة كياننا الكبير”.

وضمت قائمة فهد المطوع كلًّا من؛ علي السندي، أحمد العييري، صالح المرشود، طارق الفرج، ثامر الناصر، عبدالعزيز الرشود، عبدالله المشيطي وسليمان التويجري.

بينما ضمت قائمة يوسف التويجري كلًّا من؛ عبدالسلام القفاري، عبدالله البريدي، عبدالله العشاب ومحمد العياضي، خالد السيف نائبًا للرئيس.