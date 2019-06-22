فهد المولد في تحدٍّ جديد

المواطن - مروة نبيل

قرر نجم نادي الاتحاد فهد المولد الدخول في تحدٍّ جديد خلال فترة إيقافه الحالية، لكي يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات، ويظهر بأفضل شكل ممكن.

المولد يستعد

وعلى الرغم من قرار إيقاف فهد المولد لمدة عام كامل، إلا أنه بدأ من الآن في الاستعداد للعودة، حيث إنه يتدرب في أحد أكبر الأندية اللياقية والصحية بجدة، حتى لا تتأثر لياقته، وذلك وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”.

ويعود فهد المولد للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ويأمل أن يكون جاهزًا فنيًا وبدنيًا لمساعدة العميد في المواجهات المتبقية من منافسات الموسم الجديد، خاصة أن أبرز لاعبيه.

وتألق فهد المولد بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الموسم الماضي، حيث تصدر قائمة أكثر اللاعبين المحليين صناعة للأهداف، وسجل 11 هدفًا، وله 7 تمريرات حاسمة في 21 مباراة بالدوري.

المولد والمنشطات

وكانت لجنة المنشطات السعودية قد أعلنت عن إيقاف فهد المولد لمدة عام كامل اعتبارًا من التاسع من شهر مايو الماضي، وذلك بعد وجود مادة محظورة في عينته بعد مباراة النصر، ورفض نجم نادي الاتحاد فتح العينة الثانية.

ومن المقرر أن يعود فهد المولد لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية، خلال آخر شهرين من فترة العقوبة.