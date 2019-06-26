فهد الهريفي يوجه رسالة لكل نصراوي

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم العالمي السابق، فهد الهريفي، رسالة إلى جميع المنتمين لنادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال الهريفي: “الكلام الذي يجب أن يدركه ويفهمه كل نصراوي أن اللي جاب أبو فهد سعود السويلم- الله يوفقه- يجيب غيره.. أما كل ما جاء شخص يرشح نفسه تطلع الأبواق بالتغريد ترى بتخسر جمهور النصر وتندم”.

وتابع نجم نادي النصر السابق تغريدته عبر “تويتر” قائلًا: “وبعض الجماهير معاهم معاهم عليهم عليهم هذا غير مقبول نحن مع الكيان وليس الأشخاص”.

وكان سعود السويلم قد فاجأ جماهير النصر وأكد أنه لن يترشح لرئاسة مجلس الإدارة، رغم قيادته الناجحة للعالمي في الموسم الماضي، ومساهمته في عودة الفريق الأول إلى منصات التتويج، والفوز بلقب الدوري.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية أن رجل الأعمال نصر النصر قد يترشح لرئاسة العالمي خلال الأربعة أعوام المقبلة.