فهد بن نافل يبدأ مهمته بـ4 ملفات حاسمة

المواطن - مروة نبيل

تنتظر إدارة نادي الهلال الجديدة برئاسة فهد بن نافل العديد من الملفات الهامة، التي تسعى لحسمها بأسرع وقت ممكن.

فهد بن نافل

ونجح فهد بن نافل في حسم انتخابات الهلال لصالحه، حيث فاز برئاسة الزعيم بعد حصوله على أكثر من 15 ألف صوت، مقابل 612 صوتاً لمنافسه موسى الموسى.

ويحظى فهد بن نافل بدعم كبير من الهلاليين، وفي مقدمتهم عضو شرف النادي، الأمير الوليد بن طلال، بجانب مساندة جماهير الأزرق له؛ ودعمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسعى إدارة فهد بن نافل لحسم عدد من الملفات الساخنة بشكل عاجل خلال الفترة المقبلة، لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بأفضل شكل ممكن لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

الحفاظ على النجوم

ويأتي في مقدمة الملفات الهامة التي تنتظر إدارة فهد بن نافل الحفاظ على نجوم الفريق الأول لكرة القدم، ومنهم عمر عبدالرحمن عموري الذي انتشرت أنباء عن اقترابه من العودة إلى صفوف العين الإماراتي.

وتأمل الجماهير أن تحسم الإدارة الهلالية الجديدة موقف البيروفي أندريه كاريلو وشراء عقده بشكل دائم من نادي بنفيكا البرتغالي، بعدما دخل النصر في مفاوضات معه؛ وأبدى استعداداته لدفع مبلغ مالي كبير.

التعاقدات

سيعمل مجلس إدارة نادي الهلال الجديد على إبرام تعاقدات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم سواء بلاعبين محليين أو أجانب، للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية الموسم الجديد.

المدرب الجديد

ويُعد ملف التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من أبرز الملفات التي تنتظر إدارة فهد بن نافل حيث تنتظر الجماهير استقدام مدرب على مستوى عالٍ للمنافسة على البطولات.

وكان نادي الهلال قد أقال المدرب الكرواتي زوران ماميتش من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، واستعان خلال المباريات الأخيرة بمدرب الفيصلي، البرازيلي بريكليس شاموسكا لإكمال المهمة لنهاية الموسم فقط.

المعسكر الخارجي

وتطمح الجماهير أن يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز لمنافسات الموسم المقبل، وسيكون على إدارة فهد بن نايف حسم ملف المعسكر الخارجي سريعًا.