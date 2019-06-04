فيتوريا يُقارن بين الدوري السعودي والبرتغالي

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدرب البرتغالي روي فيتوريا عن رضاه التام عن تجربته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مشيدًا في الوقت ذاته بالأجواء الصحية في الملاعب السعودية.

وأكد روي فيتوريا خلال تصريحاته لموقع “MAISFutebol” البرتغالية، عدم ندمه على اتخاذ خطوة التدريب في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقارن فيتوريا بين الكرة السعودية والبرتغالية، وقال: “هناك الكثير من الأشياء التي يجب التفكير فيها في كرة القدم البرتغالية، ولكن هناك جانب مشترك: كل من يعمل في فرنسا أو إنجلترا، يقول دائمًا إنه أكثر صحة وهدوءًا”.

وتابع فيتوريا خلال تصريحاته قائلًا: “في السعودية أشعر أن كرة القدم ذات أجواء صحية، أيضًا هناك الكثير من التنافس بين الأندية، الجماهير يجلسون على مقربة من بعضهم دون حدوث أي مشاكل”.

وأضاف مدرب النصر قائلًا: “ذهبت إلى ملعب الهلال، المنافس، وتمّت معاملتي بشكل جيد واحترافي للغاية، ولا يتواجد هذا الأمر في الدوري البرتغالي”.

وأضاف: “جماهير الأندية تجلس بجانب بعضها دون حدوث أي مشكلة، ذهبت إلى ملعب الهلال وتمت معاملتي بشكل جيد واحترافي، ولا يتواجد هذا الشيء في البرتغال”.

وواصل فيتوريا تصريحاته قائلًا: “يجب أن تعمم تقنية الفيديو في جميع البطولات المحلية والقارية في جميع أنحاء العالم لما تحمله من أهمية وهي ما ظهرت في الملاعب السعودية، وساعدتنا في تحسين مستوى التحكيم”.

وقاد المدرب البرتغالي روي فيتوريا الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.