فيديوهات وصور بثها المسافرون من مطار أبها تصدم الحوثيين

المواطن - أبها

ظنّ الحوثيون أن مقذوفهم الطائش الذي استهدف مطار أبها سيُعطل حركة الطيران أو يدمر البنية الأساسية للمطار، لكن الواقع كان غير ذلك تمامًا.

ورصد العديد من المسافرين بالفيديو والصور مشاهد من داخل مطار أبها في الساعات الأولى من صباح اليوم تُؤكد على ما أعلنته الجهات الرسمية من انتظام الحركة في المطار.

وكان مطار أبها وهيئة الطيران المدني أعلنا في وقت مبكر من صياح اليوم الثلاثاء استئناف الرحلات المجدولة وعودة الحركة الجوية في المطار إلى حالتها الطبيعية.

وأوضحت الصور والمقاطع المسافرين وهم يتنقلون بين صالات ومكاتب المطار بكل هدوء لإنهاء إجراءات السفر والوصول.



