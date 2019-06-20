فيديو .. أردوغان يحطم الحلم الأوروبي لتركيا و5 مخاوف فرنسية تدمر طموحه

المواطن - الرياض

تصاعدت وتيرة الحرب الباردة بين فرنسا وتركيا، لتؤكد تواجدها على الرغم من العلاقات الاقتصادية التي تحجبها، وزيارات المجاملة بين مسؤولي البلدين التي تخفيها، وإن كان تخللها تراشق إعلامي في بعض المواقف.

وترفض فرنسا انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي بسبب حقوق الإنسان، حيث سجلت تركيا في مايو 364 واقعة تعذيب، فيما وصل عدد معتقلي الرأي هناك إلى 194 ألف معتقل، كما وصل عدد ضحايا الأرمن إلى مليون قتيل.

وباعدت المخاوف الفرنسية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، فهي لديها العديد من التخوفات، منها تهديد العمالة التركية الرخيصة لوظائف مواطني الاتحاد، وانتشار السلع التركية الرخيصة وخسارة الإنتاج المحلي.

وتتخوف فرنسا أيضًا من أن تتغذى تركيا اقتصاديًا على دول الاتحاد، وأن تفشل أنقرة في تحقيق المعايير الأساسية للاتحاد، وأخيرًا تتخوف من هجرة الأتراك لدول الاتحاد.