فيديو.. أمطار غزيرة على الطائف الآن

المواطن - الطائف

هطلت قبل قليل أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الطائف.

ووثّق عدد من المواطنين مقاطع فيديو تُوثق هطول الأمطار التي بدأت على الطريق الدائري وامتدّت حتى داخل مدينة الطائف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدنٍّ للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، وذلك على العاصمة المقدسة، ومحافظات الطائف، والعرضيات، وميسان.

وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمرّ حتى الساعة التاسعة مساءً.

بدورها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.