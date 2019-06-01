فيديو.. أمطار مكة المكرمة تغسل الحرم وتمتزج بدعاء ضيوف الرحمن

المواطن - مكة المكرمة

هطلت اليوم السبت، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وامتزجت أمطار الحرم بدعوات ضيوف الرحمن وابتهالهم إلى الله مع تكبير وتهليل فرحةً بأمطار الخير، فيما غسلت الأمطار أستار الكعبة المشرفة في مشهد يخلب القلوب ويريح الصدور لتقدم آية من آيات الله تعالى في علاقة الطبيعة بزيادة الروحانيات، وهو ما انعكس على ضيوف الرحمن الذين لم يتأثروا بهطول الأمطار بل زادوا في دعائهم وابتهالهم.