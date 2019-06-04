فيديو.. أمير الباحة يهدي ساعته لطفل ألقى أبيات مؤثرة صبيحة عيد الفطر

المواطن - الباحة

أهدى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود ساعته لطفل؛ بعد أن ألقى الطفل قصيدة شعرية امتدح فيها القيادة في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت إمارة الباحة في تعليقها على المقطع : خلال استقباله المهنئين بالعيد .. أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود يمنح ساعته هدية لطفل بعد أن قدّم قصيدة شعرية امتدح فيها القيادة الرشيدة أيدها الله.

وقال الطفل في قصيدته :

يا مرحباً ترحيبة شأنها شأن.. يا أميرنا اللي دوم للعز قائم

العيد فرحة على مر الأزمان.. وأنت سعدنا يا وسيع المنايا

والله يحفظ الدين والملك سلمان.. ومحمد اللي مرتقي للشدائد

قلته وأنا مندوب غامد وزهران.. ولي الفخر لا جيت أسلم وأعايد

فيديو 🎥

.

خلال استقباله المهنئين بالعيد ..

سمو #أمير_منطقة_الباحة الأمير الدكتور #حسام_بن_سعود يمنح ساعته هدية لطفل بعد أن قدم قصيدة شعرية امتدح فيها القيادة الرشيدة أيدها الله.

. #الباحة #السعودية #عيد_الفطر pic.twitter.com/3vqQ3YsXLD — إمارة منطقة الباحة (@BahaPrincedom) June 4, 2019