فيديو.. اعتداء دموي على عمال عرب في كازاخستان

المواطن - متابعة

تعرض عدد من العمال العرب للضرب الشديد في كازاخستان، بعدما قام أحدهم بنشر صورة فتاة كازاخية عبر مواقع التواصل اعتبرها عدد من أهالي كازاخستان مسيئة لهم.

وكانت بداية المشكلة عندما نشر شخص من الجالية اللبنانية صورة للفتاة، وعلى الفور تم تدبير هجوم على عدد من عمال شركة فلسطينية أردنية تعمل في كازاخستان الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة والجيش.

وتركزت الإصابات بين مواطني الأردن ولبنان وفلسطين بشكل رئيسي؛ حيث يمثلون غالبية الجالية العربية هناك.

وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، قال في وقت سابق: إن الوزارة تتابع من خلال السفارة في نور سلطان، حادثة الاعتداء على مجموعة من المهندسين العرب بينهم أردنيون في كازاخستان.

وأوضح القضاة، اليوم السبت، أن السفير الأردني في كازاخستان ومنذ ورود أنباء الاعتداء، والتي وقعت بمخيم لشركة “المقاولون المتحدون” (CCC) في مدينة تينجيز، والتي تبعد عن العاصمة نور سلطان نحو 2200 كيلومتر، طلب بصورة رسمية من السلطات المختصة في كازاخستان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الأمنية الفورية للمواطنين الأردنيين هناك.

وأكد الناطق الرسمي أن السلطات هناك تجاوبت مع طلب السفارة الأردنية، وأن الأمور أصبحت تحت سيطرة الأمن، مشيرًا إلى أنه تم العمل على نقل كافة المواطنين من تلك المنطقة إلى منطقة أتراو قرب مركز المحافظة.

بدورها أصدرت الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، بيانًا، علقت فيه على الأحداث الأخيرة في كازاخستان التي أصيب فيها عدد من المواطنين العرب.

وطمأنت وزارة الخارجية مواطنيها في كل أماكن تواجدهم أن المهندسين والعمال، في مواقع البترول التابعة لشركة “سي سي سي” الفلسطينية- اللبنانية في جمهورية كازاخستان بخير وأمان.

وأكدت الوزارة أنه تم نقل الجميع لقاعدة عسكرية كازاخستانية قريبة حماية لهم من هجوم العمال الكازاخستانيين الذين اعتدوا على كل أجنبي في ذلك الموقع النائي في البلاد.