فيديو.. الأمطار تمتزج بدموع المصلين في دعاء ختم القرآن بالمسجد النبوي

المواطن - المدينة المنورة

اختلطت أمطار المدينة المنورة والمسجد النبوي مع دموع المصلين وسط دعاء ختم القرآن الكريم أمس الأحد بالمسجد النبوي.

وفي المسجد النبوي، كان الكل يناجي ربه، وقد دمعت العيون، وخشعت القلوب، لتأتي الرحمات بزخات من المطر، أثلجت قلوب الداعين، وأفرحت وجدانهم.

#فيديو | في وسط دعاء ختم #القرآن_الكريم في #المسجد_النبوي والكل يناجي ربه، وقد دمعت العيون، وخشعت القلوب، أتت الرحمات بزخات من #المطر، أثلجت قلوب الداعين، وأفرحت وجدانهم.#المدينة_المنورة pic.twitter.com/LWtQfrxz2y — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) June 2, 2019

واكتظت أروقة المسجد النبوي الشريف وساحاته الليلة بأكثر من نصف مليون مُصلٍّ من المواطنين والمقيمين والزُّوار من داخل وخارج المدينة المنورة الذين حرصوا على أن يشهدوا ليلة ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ وسط أجواء روحانية وإيمانية، وذلك تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللذين يحرصان كل الحرص على تحقيق كل ما يمكّن قاصدي هذه الديار المقدسة من أداء نسكهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة.