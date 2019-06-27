فيديو.. الأمير محمد بن سلمان يصل اليابان للمشاركة في قمة العشرين

المواطن - الرياض

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى اليابان، لرئاسة وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا.

وتعكس قمة مجموعة العشرين في أوساكا العديد من النقاط الهامة بالنسبة للثقل السعودي عالميًا، حيث تأتي مكتسبةً أهمية خاصة لأن المملكة ستتسلم رئاسة القمة من اليابان تحضيرًا لاستضافتها النسخة المقبلة في العام 2020.

وخلال الأيام الماضية تسابقت المؤسسات الرئاسية في كبرى الدول في المجموعة للإعلان عن لقاءات ستجمع قادتها بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مشهد يعكس التأثير السياسي الكبير للمملكة وحجم التقدير العالمي الذي يحظى به شخص الأمير محمد بن سلمان خلال مشاركته الثانية على التوالي في اجتماعات المجموعة.

وهذه المشاركة ليست الثانية فقط لولي العهد بل إنها الثالثة منذ تمثيله المملكة للمرة الأولى، وخلال هذه المرات شهدت اجتماعات قمة العشرين تقديرًا كبيرًا من جانب القادة والزعماء انعكس على لقاءات ثنائية خاصة بينهم وبين ولي العهد.