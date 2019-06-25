فيديو.. البريكان يحصد المركز الثاني لأجمل أهداف المونديال

المواطن - مروة نبيل

فاز نجم المنتخب السعودي للشباب، فراس البريكان، بالمركز الثاني كأجمل أهداف كأس العالم تحت 20 عامًا التي أُقيمت في بولندا.

ونشر حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” باللغة العربية، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هدف فراس البريكان خلال مباراة السعودية ضد بنما، مشيرًا إلى أنه توج بالمركز الثاني لأجمل أهداف مونديال بولندا 2019.

وانتهت مباراة السعودية ضد بنما في الجولة الثالثة من دور المجموعات في المونديال البولندي، بهزيمة الأخضر بهدفين مقابل هدف، ليودع بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا.

وخطف فراس البريكان الأنظار خلال مونديال بولندا 2019، ونال إشادة خاصة من “فيفا” بعد هدفه في مرمى مالي، حيث وصفه الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه يشبه أهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والهولندي دينيس بيركامب.

يُذكر أن الأخضر الشاب خسر مبارياته الثلاث في مرحلة دور المجموعات؛ حيث هُزم بهدفين دون رد ضد المنتخب الفرنسي، قبل أن يخسر أمام مالي بنتيجة 4/3، وأخيرًا خسارته أمام منتخب مالي.