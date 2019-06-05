فيديو.. التحالف العربي يعلن إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز

فيديو.. التحالف العربي يعلن إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز

2019/06/05
الساعة 8:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز).

وأضافت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، أن السفينة كانت متواجدة جنوب البحر الأحمر وتم إخلاء أحد أفراد الطاقم، إلى المستشفى العسكري.

كما نشر تحالف دعم الشرعية مقاطع فيديو تظهر عملية إخلاء الراكب ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 



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