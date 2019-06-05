فيديو.. التحالف العربي يعلن إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز

المواطن - واس

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز).

وأضافت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، أن السفينة كانت متواجدة جنوب البحر الأحمر وتم إخلاء أحد أفراد الطاقم، إلى المستشفى العسكري.

كما نشر تحالف دعم الشرعية مقاطع فيديو تظهر عملية إخلاء الراكب ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قيادة القوات المشتركة للتحالف ” تحالف دعم الشرعية في #اليمن ” : إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز) والمتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بـ #جازان.#واس pic.twitter.com/JAS8e5PnTX — واس (@spagov) ٥ يونيو ٢٠١٩

قيادة القوات المشتركة للتحالف ” تحالف دعم الشرعية في #اليمن ” : إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز) والمتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بـ #جازان.#واس pic.twitter.com/F96CQME1s0 — واس (@spagov) ٥ يونيو ٢٠١٩