فيديو.. الرئيس التونسي: المملكة ستسهم في التضامن بين بلداننا الإسلامية

المواطن - مكة المكرمة

أكد رئيس جمهورية تونس، الباجي قايد السبسي، أنه يثق في أن المملكة برئاستها للقمة الإسلامية ستسهم في التضامن بين بلداننا الإسلامية.

وتابع السبسي، خلال كلمته بالقمة الإسلامية التي تحتضنها مكة المكرمة، أن القضايا التي تواجه الدول الإسلامية تستدعي منها المزيد من التضافر، مشددًا على ضرورة مواجهة تيارات الإرهاب والتطرف.

وأضاف الرئيس التونسي أن التطرف والإرهاب يستنزفان مقدرات وموارد الأمة.

رئيس جمهورية تونس الباجي قايد السبسي: قضية فلسطين وسوريا وليبيا واليمن، قضايا تستدعي تضافر جهودنا.#القمة_الإسلامية_بمكة #قمم_مكة pic.twitter.com/V9z4xUUlHA — السعودية مباشر (@STVLIVECH) May 31, 2019