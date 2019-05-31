فيديو.. الرئيس التونسي: المملكة ستسهم في التضامن بين بلداننا الإسلامية

فيديو.. الرئيس التونسي: المملكة ستسهم في التضامن بين بلداننا الإسلامية

2019/06/01
الساعة 2:12 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أكد رئيس جمهورية تونس، الباجي قايد السبسي، أنه يثق في أن المملكة برئاستها للقمة الإسلامية ستسهم في التضامن بين بلداننا الإسلامية.

وتابع السبسي، خلال كلمته بالقمة الإسلامية التي تحتضنها مكة المكرمة، أن القضايا التي تواجه الدول الإسلامية تستدعي منها المزيد من التضافر، مشددًا على ضرورة مواجهة تيارات الإرهاب والتطرف.

وأضاف الرئيس التونسي أن التطرف والإرهاب يستنزفان مقدرات وموارد الأمة.

 

 

 



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