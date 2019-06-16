فيديو.. الطرق الصحيحة لإسعاف الشخص المصاب بـ ضربة الشمس

المواطن - الرياض

قدمت هيئة الهلال الأحمر السعودي نصائح لكيفية تقديم المساعدة للشخص المصاب بالإجهاد الحراري، أو ما يعرف بـ”ضربة الشمس”.

وأوضحت الهيئة في مقطع فيديو توعوي، نشرته عبر حسابها الرسمي، أن التعرض للشمس بصورة مباشرة ولفترات طويلة يمكن أن يسبب مخاطر صحية للشخص مثل “ضربة الشمس” مبينة أن أول خطوة لإسعاف المصاب هي نقله لمكان ظليل، ومساعدته على التمدد على ظهره.

وأضافت أن في الخطوة التالية يجب خلع ملابس المصاب الثقيلة وحذائه، ورفع قدميه بحقيبة أو ما شابه ذلك، ومن ثم يعطى ماءً فاتراً ليشربه إذا كان واعياً، أما إذا كان فاقداً للوعي فيجب فقط تبريد جسمه بماء فاتر أو تعريضه لمصدر هواء، ومن ثم الاتصال مباشرة بالإسعاف.

#فيديو_توعوي عن طرق إسعاف المصاب بالإجهاد الحراري أو مايعرف بضربات الشمس pic.twitter.com/NvRCzh0bMR — هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) ١٢ يونيو ٢٠١٩