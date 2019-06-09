فيديو.. العتيبي في قصيدة جديدة عن الفيصل: يا حزام عمانك عسى الله يقويك

المواطن - مكة المكرمة

أطلق الشاعر مشعل بن عايض العتيبي، قصيدة جديدة مهداة إلى مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة خالد الفيصل، والقصيدة من أداء فهد مطر.

وسلطت القصيدة الضوء على حزم الأمير خالد الفيصل، ووفائه، حيث وصفه العتيبي بأنه “سيف المهمات”.

وجاء في نص القصيدة التي عرضتها قناة إم بي سي 1:

يا حزام عمانك عسى الله يقويك

شرفت عمانك وشعبك وموطنك

عند الشدايد وقفتك ما تعنيك

ولا ينشغل منهو على القمة أمّنك

إذا ادلهمت يبرق اسمك وطاريك

تنصاك يا سيف المهمات ما عنك

علمتنا كيف الوفاء من مباديك

ياميرنا يا طيب راسك ومعدنك

يا بعد هوماتك ومكبر هقاويك

لو دارت الايام ما أخلفت ديدنك