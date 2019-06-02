فيديو.. الكويتي السعدون : أتحدى أي فلكي يزعم رؤية هلال شوال مغرب الإثنين

المواطن - الرياض

أكد عادل السعدون، الخبير الفلكي الكويتي، استحالة رؤية هلال شهر شوال يوم غد الاثنين في المنطقة العربية، وخاصة في الكويت.

وقال السعدون: إن الاقتران المركزي سيتم في الساعة الواحدة بعد الظهر؛ ما يعني أن فترة مكث القمر في السماء لن تتجاوز الـ6 ساعات، وهذه مدة غير كافية لرصد الهلال بعد غروب الشمس.

وقال السعدون: أتحدى أي فلكي يقول إنه رأى هلال شوال يوم غد الاثنين؛ لأن الأمر يحتاج أن يمكث القمر في السماء مدة أطول من ذلك حتى يتم رصده.

وكان مركز الفلك الدولي كان قد قال اليوم: إن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الاثنين بجميع الوسائل من جميع قارة أستراليا وآسيا وإفريقيا وأوروبا. في حين أن رؤية الهلال ممكنة في بعض الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين باستخدام التلسكوب فقط، وذلك بصعوبة بالغة في حالة صفاء الغلاف الجوي فقط. ورؤية الهلال بالعين المجردة غير ممكنة من أي يابسة في العالم يوم الاثنين، فهي ممكنة من أجزاء من البحر غرب المحيط الهادئ فقط.

يذكر أن المحكمة العليا كانت قد دعت اليوم إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.