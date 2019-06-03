فيديو.. اللواء اليحيى : الجوازات تقدم خدمات أمنية بجودة عالية لضيوف الرحمن

فيديو.. اللواء اليحيى : الجوازات تقدم خدمات أمنية بجودة عالية لضيوف الرحمن

2019/06/03
الساعة 5:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

بكل اقتدار ومهنية يحرص منسوبو الجوازات السعودية على تقديم أرقى وأسرع الخدمات لزوار المملكة في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية في المملكة.

وأوضح اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات الحرص على تقديم خدمات أمنية بجودة عالية من خلال عناصر مدربة، ولديها قدرة على التعامل بكفاءة واقتدار.

وقال اليحيى الذي تابع وأشرف بنفسه على أداء خدمات الجوازات في صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة : الحمد لله وجدنا انسيابية في الحركة وأن أفراد الجوازات يعملون هنا بكل اقتدار ومهنية لتسهيل مهمة ضيوف الرحمن.

 

 



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