فيديو.. اللواء اليحيى : الجوازات تقدم خدمات أمنية بجودة عالية لضيوف الرحمن

المواطن - الرياض

بكل اقتدار ومهنية يحرص منسوبو الجوازات السعودية على تقديم أرقى وأسرع الخدمات لزوار المملكة في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية في المملكة.

وأوضح اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات الحرص على تقديم خدمات أمنية بجودة عالية من خلال عناصر مدربة، ولديها قدرة على التعامل بكفاءة واقتدار.

وقال اليحيى الذي تابع وأشرف بنفسه على أداء خدمات الجوازات في صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة : الحمد لله وجدنا انسيابية في الحركة وأن أفراد الجوازات يعملون هنا بكل اقتدار ومهنية لتسهيل مهمة ضيوف الرحمن.

نحرص على تقديم خدمات امنية بجودة عالية لقاصدي الحرمين الشريفين#الجوازات_في_خدمتكم pic.twitter.com/sq28hnTErg — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) June 3, 2019