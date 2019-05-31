فيديو.. الملك سلمان في صورة تذكارية مع قادة الوفود المشاركة في القمة الإسلامية بمكة

المواطن - مكة المكرمة

التقط قادة الوفود المشاركة في القمة الإسلامية بمكة المكرمة، صورة تذكارية قبل انعقاد القمة بلحظات، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقبل قليل أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن قمم مكة المكرمة تعمل على بناء مستقبل شعوب المنطقة العربية والإسلامية لتحقيق الأمن والاستقرار للدول.

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي: نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا.

وتُعقد اليوم القمة الإسلامية الرابعة عشرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تتسلم المملكة رئاسة الدورة الجديدة لمنظمة التعاون الإسلامي.

ويأتي انعقاد القمة الإسلامية وسط ظرف تاريخي تمرّ به المنطقة العربية خاصة مع تزايد الاعتداءات الإيرانية عبر الميليشيات الإرهابية التي تمولها والتي تستهدف الأمن الإقليمي وإمدادات الطاقة العالمية.