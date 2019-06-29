فيديو .. الهلال يُعلن رحيل عبدالملك الخيبري واللاعب يُوجّه رسالة

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال عن رحيل اللاعب عبدالملك الخيبري عن صفوفه، قبل انطلاق موسم 2019-2020.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر فيديو للاعب عبدالملك الخيبري وهو يتحدث لجمهور الهلال قائلًا: سعدت بالتواجد في الهلال لمدة ثلاث سنوات، وأحب أن أشكر الإدارات السابقة والتي تعاملت معها في الهلال؛ بداية من إدارة الأمير نواف بن سعد والكابتن سامي الجابر والأمير محمد بن فيصل والمهندس عبدالله الجبروع.

وأضاف عبدالملك الخيبري: أتمنى التوفيق لزملائي فيما هو قادم، وأتمنى التوفيق أيضًا لإدارة الهلال الجديدة برئاسة فهد بن نافل.

ويذكر أن فهد بن نافل كان فاز برئاسة نادي الهلال لمدة أربع سنوات بعد منافسة شرسة مع موسى الموسى.

وكان الهلال احتل المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 69 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي النصر بطل المسابقة.

وبات الهلال قريبًا من التعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو لتدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن عبدالملك الخيبري انضم لـ الهلال في عام 2016 قادمًا من الشباب.

🎥 عبدالملك الخيبري يوجّه رسالة لجماهير #الهلال بعد انتهاء ارتباطه بالنادي.. والإدارة تثمّن جهوده واحترافيته#فيديو_الهلال pic.twitter.com/Oj0jG2fMHP — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 29, 2019