فيديو.. ترامب وكيم على مائدة طعام واحدة في كوريا الشمالية

تناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطعام على مائدة واحدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أحد المطاعم الكورية.

وكان ترامب وصل إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين اليوم ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي تطأ قدماه كوريا الشمالية.

وظهر الرئيسان في مطعم له واجهة أرضية فيما حاول الصحفيون توثيق هذا المشهد الذي لم يكن يتوقع أحد حدوثه.

وصافح ترامب كيم في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح، قبل أن يسير خطوات داخل أراضي كوريا الشمالية.

وفي تصريحات مقتضبة للصحفيين، قال ترامب إنه “شعور رائع” أن تكون أول رئيس للولايات المتحدة يطأ كوريا الشمالية بقدميه، مشيدًا بـ”الصداقة العظيمة” مع كيم.

ومن جانبه، قال كيم “ما كنا لنعقد هذا الاجتماع لولا العلاقة الرائعة بيننا”، مضيفًا “نودّ استغلال ذلك (اللقاء) للخروج بأخبار جيدة لا يتوقعها أحد”.

وأضاف أن زيارة ترامب القصيرة إلى أراضي كوريا الشمالية تحسن العلاقات بين الدولتين وأردف” نريد ترك الماضي وراءنا والمضي نحو المستقبل”.

وتبادل الزعيمان أطراف الحديث أمام عدسات المصورين في منطقة بانمنجوم الحدودية، التي تسمى “قرية الهدنة”، قبل أن يدخلا مبنى، لإجراء محادثات ثنائية مغلقة.