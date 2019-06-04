فيديو.. ترامب يغلبه النعاس خلال خطاب الملكة إليزابيث!

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يبدو أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يستطيع تمالك نفسه؛ فغلب عليه النعاس، بينما كانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تلقي خطابًا ملكيًّا بمناسبة زيارة الرئيس وعدد من أفراد عائلته إلى المملكة المتحدة.

وخلال مشاركة الرئيس الأمريكي في مأدبة بقصر بكنغهام ضمن زيارة أحد أهدافها التأكيد على العلاقات الاقتصادية بين أمريكا وبريطانيا، التقطت عدسات الكاميرا الرئيس ترامب وقد غلبه النعاس، وظهر وهو يغمض عينيه مرارًا قبل أن يستجمع قواه ويصحو تجنبًا للإحراج، بحسب ما أظهر مقطع فيديو نقلته “سبوتنك” الروسية.

وكانت ملكة بريطانيا قد أكدت في كلمتها الثقة بأن القيم المشتركة لأمريكا وبريطانيا والمصالح المشتركة ستظل تجمع بين البلدين.