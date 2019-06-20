فيديو.. ثلاثة ملفات تفقد تركيا الثقة الفرنسية

فيديو.. ثلاثة ملفات تفقد تركيا الثقة الفرنسية

2019/06/21
الساعة 12:28 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حالة من التوتر تشوب العلاقات الفرنسية التركية بسبب ثلاثة ملفات رئيسية منها ما يتعلق بحقوق الإنسان، وحرية الرأي وأيضا السياسات الاقتصادية، وانهيار الليرة التركية.

ففي مجال حقوق الإنسان تسبب نظام أردوغان في فصل 170 ألف موظف تعسفياً، واعتقال 50 ألف شخص خلال عامين.

وفي مجال حرية الرأي ألغى النظام التركي أصوات الشعب في الانتخابات، فضلاً عن احتلال أنقرة المركز الـ155 من أصل 180 دولة في الحريات.

وفيما يتعلّق بالسياسات الاقتصادية فقد فقدت الليرة 48% من قمتها، فضلاً عن ارتفاع معدل التضخم.



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