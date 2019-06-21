فيديو.. جهود مميزة لـ سندكم في أحد رفيدة وعضو يكشف أدوارهم لـ”المواطن”

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

كشف أحد أعضاء فريق سندكم التطوعي المنتشرين في جميع محافظات منطقة عسير، ويعملون ليل نهار من أجل خدمة زوار المنطقة القادمين لغرض السياحة في المنطقة، عن أهم الأعمال التي ينفذونها ودور الفريق في رصد المخالفات ومساندة الجهات الأمنية.

وقال مفرح بن هضبان اليامي في تصريحات إلى “المواطن” وذلك خلال تواجده في منتزه الحبلة في محافظة أحد رفيدة: إنهم يعملون مثل عمل الشرطة، حيث يرصدون المخالفات ومنها مخالفة الذوق العام ورمي المخلفات في الأماكن العامة والسياحية، موضحًا أن فريق سندكم تطوعي بحت، ويساند الجهات الأمنية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها وهو يعمل بكل طاقته خلال صيف هذا العام لما تشهده منطقة عسير من كثافة المصطافين وخصوصًا في أحد رفيدة ومنتزهاتها مثل الحبلة وغيرها.

ولفت إلى أن الفريق يقدم المساعدة إلى جميع الزوار والسياح والعمل على راحتهم وتقديم جميع الخدمات لهم، حيث يأتي ذلك من منطلق وحرص أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على توفير الخدمات لجميع زوار منطقة عسير.