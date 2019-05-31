فيديو.. حديث بين الأمير محمد بن سلمان ورئيس الانتقالي السوداني في قصر الصفا

المواطن - مكة المكرمة

أظهر مقطع فيديو حديث جمع بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس المجلس العسكري السوداني، عبدالفتاح البرهان، في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل انطلاق القمة الإسلامية.

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في حديث مع رئيس المجلس العسكري السوداني في قصر الصفا بـ #مكة. #الإخبارية #القمة_الإسلامية_بمكة pic.twitter.com/epDo1g6P99 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2019

وتبدأ بعد قليل فعاليات القمة الإسلامية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحتضنها منطقة مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة البث المباشر للقمة الإسلامية على الرابط هنا