فيديو .. حمد الله يكشف حقيقة إصابته بعد بيان اتحاد القدم المغربي

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، حقيقة استبعاده عن قائمة المنتخب المغربي بسبب الإصابة في الظهر، كما ذكر اتحاد كرة القدم المغربي في بيان سابق له.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم أوضح أن استبعاد عبدالرزاق حمد الله من المنتخب جاء بسبب تعرضه للإصابة في الظهر، لكن تقارير صحفية مغربية أشارت إلى أن حمد الله رفض الاستمرار في المعسكر؛ لشعوره بأنه غير مُرحب به بين زملائه في المنتخب.

دليل قوي:

نشر اللاعب حمد الله عبر موقع تويتر فيديو له وهو يُمارس رياضة الملاكمة ليُثبت بالدليل القاطع أنه بخير ولا يُعاني من أي إصابة.

وربما بعد الفيديو والذي نشره حمد الله، سيكون موقف اتحاد القدم المغربي ضعيفًا وصعبًا للغاية، حيث سيظهر بأنه كذب على الجماهير ولم يكشف الحقيقة الكاملة وراء استبعاد حمد الله من قائمة أسود الأطلس المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

فيصل فجر يستفز زميله:

وكان فيصل فجر، لاعب المنتخب المغربي، قام بنشر فيديو له وهو يغني أغنية BYE BYE في إشارة منه إلى استفزاز حمد الله، وذلك بعدما تسبب الخلاف بين الثنائي في مغادرة حمد الله لمعسكر المنتخب المغربي واستبعاده من البطولة بشكل نهائي.

طبيب المغرب يتحدث:

بينما وضح عبدالرزاق هيفتي، طبيب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، أسباب رحيل اللاعب عبدالرزاق حمد الله عن منتخب أسود الأطلس في الفترة الأخيرة.

وقال عبدالرزاق هيفتي في تصريحات صحفية: حمد الله أبلغني في وقت سابق بعدم شعوره بالارتياح داخل معسكر المغرب، وأنه سيكون غير قادر على تقديم الإضافة للمنتخب المغربي في أمم إفريقيا 2019.

وأضاف هيفتي: كان يجب على عبدالرزاق حمد الله أن يأتي لتوقيع الكشف الطبي عليه داخل معسكر المنتخب، لكنه تخلف عن الحضور مفضلًا الابتعاد والصمت خلال الوقت الحالي.

لا وقت للراحة 👊 عبد الرزاق حمدالله يستعد بقوة للموسم الجديد، رغم إعلان الاتحاد المغربي استبعاده كان بسبب الإصابة 👀 (🎥: abderrazak_hamdallah) pic.twitter.com/b4BBYJpYw5 — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 15, 2019

يا اخوان يقولون أن هذا اللاعب مصاب🧐 (🎥: abderrazak_hamdallah) pic.twitter.com/BsTYfXMPxC — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 15, 2019