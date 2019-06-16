فيديو.. حميدتي : فض الاعتصام فخ تم نصبه لقوات الدعم السريع

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق محمد حمدان دقلو، حميدتي، إن فض الاعتصام كان فخاً مقصوداً به قوات الدعم السريع.
وأضاف حميدتي أن “المعتصمين كان فيهم ناس وطنيون، وشهدوا على ما حدث” وتابع: “مهمتنا أمن البلاد وأن نستفيد من الدروس التي حولنا”.
كلمة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي https://t.co/Ia5FYskzUV
— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) June 16, 2019
وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني: نحن مستعدون لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وتابع حميدتي كلمته قائلاً: “نحن شركاء حقيقيون في الثورة السودانية ضد نظام البشير”.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري: “المجلس جاهز لتسليم الحكم اليوم لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوداني”.