فيديو.. حميدتي : فض الاعتصام فخ تم نصبه لقوات الدعم السريع

المواطن - متابعة

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق محمد حمدان دقلو، حميدتي، إن فض الاعتصام كان فخاً مقصوداً به قوات الدعم السريع.

وأضاف حميدتي أن “المعتصمين كان فيهم ناس وطنيون، وشهدوا على ما حدث” وتابع: “مهمتنا أمن البلاد وأن نستفيد من الدروس التي حولنا”.