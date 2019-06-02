فيديو.. خطوات خدمة فرجت عبر منصة أبشر

المواطن - سعد البحيري

تواصل خدمة فرجت عبر منصة أبشر تلقي طلبات السداد عن السجناء المعسرين، وذلك من خلال التبرعات المباشرة لسداد ديونهم.

وتأتي مبادرة فرجت ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن في مكتبه بمكة المكرمة قبل عدة أيام، مبادرة فرجت التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم.

وفي سياق متصل أعربت وزارة الداخلية عبر منصة أبشر الإفراج عن أكثر من 200 موقوف من المتعسرين ماليًّا منذ إطلاق خدمة فرجت في 24 رمضان الجاري.

وأثنت أبشر على جهود وتعاون جميع من ساهم في إنهاء أزمة السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مالية وساعدهم في الخروج لأسرهم قبل عيد الفطر المبارك.

خطوات الاستفادة من خدمة فرجت :

يجب الدخول على منصة أبشر عبر الرابط التالي (هنا).

إدخال اسم المستخدم والرقم السري المسجلين على منصة أبشر.

الدخول إلى قائمة خدماتي.

اختيار خدمة أبشر.

اختيار المتعثر الذي ترغب في أداء الدين عنه من خلال المنطقة ولجنة والحالة الاجتماعية.

القيام بالسداد الإلكتروني عن المتعثر المدين بالاعتماد على رقم فاتورة السداد الخاص بكل سجين.

لا يشترط دفع مبلغ معين من المديونية ويمكن دفع من ريال حتى 100 ألف ريال.

يتم عرض المبلغ المطلوب سداده من كل مدين، ويتم خصم ما يسدده الأفراد عنه في خدمة فرجت عبر منصة أبشر.

في حالة السداد للمبلغ الكامل يتم الإفراج عن السجين.