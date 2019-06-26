فيديو.. رئيس كوريا والأمير محمد بن سلمان يشهدان توقيع العديد من الاتفاقيات

المواطن - الرياض

أكدت حفاوة الاستقبال التي يلقاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة دوليًا.

وأظهر مقطع فيديو نشره مدير المكتب الخاص لولي العهد، بدر العساكر، لحظة دخول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول، واستقبال الرئيس الكوري مون جاي إن، له، ثم الاجتماع الموسع بين ولي العهد والرئيس الكوري الذي شهد توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين.

واستقبل الرئيس مون جاي إن صباح اليوم في القصر الأزرق الأمير محمد بن سلمان.

ولدى وصول ولي العهد بوابة القصر أجريت له مراسم استقبال رسمية حيث رافق الموكب مجموعة من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالًا بمقدمه، وبعد ذلك استقبل الرئيس الكوري، ولي العهد الذي رحب به في مستهل زيارته لكوريا.