فيديو.. شبيها ترامب وكيم على مائدة طعام واحدة

في الوقت الذي وصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين وعبوره الحدود كأول رئيس أمريكي تطأ قدماه كوريا الشمالية كان شبيها ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتناولان الطعام في أحد المطاعم الكورية.

وظهر شبيها الرئيسين في مطعم له واجهة زجاجية فيما حاول المارة والفضوليون توثيق هذا المشهد.

واعتاد شبيها ترامب الظهور معًا في الأماكن العامة وتتسبّب مقاطع الفيديو المتداولة لهما في حالة من اللغط بسبب التشابه الشديد بينهما وبين الزعيمين الحقيقيين.

وكان ترامب صافح كيم في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح، قبل أن يسير خطوات داخل أراضي كوريا الشمالية.

وفي تصريحات مُقتضبة للصحفيين، قال ترامب إنه “شعور رائع” أن تكون أول رئيس للولايات المتحدة يطأ كوريا الشمالية بقدميه، مشيدًا بـ”الصداقة العظيمة” مع كيم.

ومن جانبه، قال كيم “ما كنا لنعقد هذا الاجتماع لولا العلاقة الرائعة بيننا”، مضيفًا “نودّ استغلال ذلك (اللقاء) للخروج بأخبار جيدة لا يتوقعها أحد”.

وأضاف أن زيارة ترامب القصيرة إلى أراضي كوريا الشمالية تحسن العلاقات بين الدولتين وأردف” نريد ترك الماضي وراءنا والمضي نحو المستقبل”.

وتبادل الزعيمان أطراف الحديث أمام عدسات المصورين في منطقة بانمنجوم الحدودية، التي تسمى “قرية الهدنة”، قبل أن يدخلا مبنى، لإجراء محادثات ثنائية مغلقة.