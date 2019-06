فيديو .. شعار الهلال يُزيّن برج خليفة بعد شراكة إعمار

المواطن - محمد سمعه

زيّن شعار نادي الهلال، برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية، وذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة إعمار دبي العقارية أمس الخميس.

ونشر الحساب الرسمي لمؤسسة إعمار دبي على تويتر فيديو لشعار الهلال وهو يُزيّن برج خليفة حيث قال الفيديو: الهتافات تأتي من كل مكان في دبي للترحيب بنادي الهلال، هيا بنا نصنع التاريخ.

ووقّع فهد بن نافل رئيس الهلال عقد الشراكة مع محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية أمس في قاعة كبار الشخصيات في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكان الهلال كشف في بيان رسمي عن أبرز بنود عقد الشراكة حيث سيمتدّ العقد إلى خمسة أعوام بداية من موسم 2019-2020، كما أن شركة إعمار ستقوم بوضع إعلاناتها على صدر قمصان فرق كرة القدم بـ الهلال.

وحضر توقيع عقد الشراكة كلٌّ من سلطان بن سعيد، وسليمان الهتلان، وسلمان التويجري، وفيصل الغشيان، وعبدالله الجربوع، وسلطان آل الشيخ من جانب نادي الهلال.

ويُذكر أن فهد بن نافل كان فاز برئاسة نادي الهلال بعد منافسة قوية مع موسى الموسى في الفترة الأخيرة.

The cheers going loud accross all of Downtown Dubai. Welcome aboard team, let's make history! #EmaarAlhilal 💙💙 @Alhilal_EN pic.twitter.com/iIdUVcg04u

— Emaar Dubai (@emaardubai) June 27, 2019