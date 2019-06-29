فيديو.. شهد ياسين في أول ظهور بعد زواجها بساعات

المواطن - متابعة

عبر العديد من متابعي ومحبي الفنانة العراقية شهد ياسين عن سعادتهم بإعلان نبأ زواجها من المنشد والملحن الكويتي عادل الكندري، ليلة أمس.

وتصدر اسم شهد ياسين قائمة الأكثر بحثًا في المملكة خلال الساعات الماضية، فيما بثت الفنانة التي تقيم في الكويت مقطع فيديو تشكر فيه كل من هنأها بهذه المناسبة السعيدة، سواء بالحضور أو الاتصال أو حتى عبر وسائل التواصل.

ونشر محبو شهد ياسين عدة صور لها وهي ترتدي الفستان الأبيض وقد بدت بإطلالة هادئة ورائعة.



والمعروف أن شهد ياسين هي ممثلة عراقية ولدت في البصرة جنوب العراق عام 1983، انتقلت مع عائلتها للكويت ثم انفصل والداها بعد الغزو العراقي للكويت وقرر والدها العودة للبصرة وبقيت مع والدتها في الكويت، حيث تزوجت أمها من رجل كويتي ونالت الجنسية الكويتية ولم ترَ والدها منذ سن الثامنة.

رحل إخوتها أحمد ورائد إلى السويد وأختها هيفاء إلى الأردن بعد زواجها ولديها أشقاء كويتيون من زواج أمها الثاني.

نشأت شهد ياسين في الكويت، ثم بدأت أولى مراحل التعليم ابتداء من التعليم الأساسي في مدرسة دجلة والرصافي العراقية وحتى مرحلة الجامعة، وقد ظهرت الموهبة الفنية التمثيلية عليها منذ صغرها؛ فكثيرًا ما كانت تقوم بالاشتراك في الأعمال المسرحية التي كانت تقام في المدارس، عام 2012 قامت بإجراء عملية تجميل لأنفها لإزالة عظمة بعدما حصلت على فتوى دينية تسمح لها بذلك؛ لخوفها أن تكون قد غيّرت من خلق الله.

اشتهرت شهد ياسين بدورها في المسلسل الاجتماعي حكايات كويتية والذي قام ببطولته الفنان جمال الردهان والفنانة طيف والفنانة أحلام حسن والفنان إبراهيم الحربي، وعرض هذا المسلسل في عام 1999، وكان بمثابة بداية موفقة جدًّا نحو الشهرة والنجومية.

ومع بداية الألفية الجديدة بدأت شهد ياسين مشاركاتها تصبح أكثر كثافة وزادتها أعمالها انتشارًا خليجيًّا.

وفي عام 2012 شاركت الفنان فايز السعيد في فيديو كليب “يا قلبها” بعدما أعجبتها الفكرة، وكان من إخراج بسام الترك، وعام 2015 شاركت الفنان محمد عبده في فيديو كليب “حب واجرح” من إخراج المخرج علاء الأنصاري.